Lachen in Dosen

Borghorst -

Schon klar: Im Schützenzelt mit seinen Freunden am Tisch und einem Gläschen Bier in der Hand ist schöner. So war es aber auch schön. Eben das Beste draus gemacht. Sogar das Allerbeste. Denn die Drive-in-Comedy-Show der Prinzen an Fronleichnam war nicht nur perfekt organisiert, sondern hat den rund 40 Auto-Mannschaften auch richtig Spaß gemacht. Aus den Fenstern wurde über den gesamten Abend hinweg mit den blau-weißen Applausfahnen kräftig gewunken und manchmal geklatscht wie im richtigen Comedy-Club. Zur Begrüßung von Ausbilder Schmidt knallten sogar einmal zack, zack, die Autotüren – zwar nicht ganz so synchron, wie sich das der sympathischste Drecksack der Nation so vorgestellt hatte, aber immerhin. Am Ende des lustigen Abends bilanzierte Prinzen-Vorsitzender Kai Laukemper: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Bedenken einiger Mitglieder ausräumen konnten.“