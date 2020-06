Zeugnisübergabe im Schichtbetrieb

Borghorst -

Schichtbetrieb bei der Zeugnisübergabe – Corona lässt grüßen. Da das Kollegium der Realschule am Buchenberg ihren Zehnern die Dokumente nicht einfach so zwischen Tür und Angel in die Hand drücken wollte, sondern, wie es Schulleiter Michael Groll mehrfach betonte, das Ganze in einem „wertschätzenden Rahmen“ stattfinden sollte, fand die Übergabefeier am Freitag zweimal statt. Einmal für die 10 A und C, einmal für 10 B und D. So konnten die Eltern und Angehörigen unter Einhaltung der Abstandsregeln bei dem großen Moment dabei sein. Allerdings mit Mundschutz.