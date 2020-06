An Selbstbewusstsein mangelt es den Liberalen nicht. „ FDP – Die beste Partei für Steinfurt!“ machen die Kreisstädter ihre Homepage im Internet auf. Für die anstehenden Kommunalwahlen am 13. September sieht sich der Stadtverband bestens gerüstet. Die nach außen getragene Stimmung ist gut und die Zuversicht groß, dass Parteifreundin Claudia Bögel-Hoyer als Bürgermeisterin wiedergewählt und die bislang dreiköpfige Fraktion Zuwachs bekommen wird. Ziel ist es, mehr liberalen Einfluss auf die Politik im Stadtrat zu nehmen.

Auf der Wahlversammlung des Stadtverbandes am Montag in der Gaststätte Börger ist der bisherige Fraktionsvorsitzende Stefan Ludwigs auf den Spitzenplatz 1 der mit insgesamt 19 Kandidaten besetzten Reserveliste gewählt worden. Sie ist bis Platz 7 ausnahmslos mit neuen Bewerbern besetzt. „Der Umbruch ist geschafft“, kommentierte Ludwigs den Generationswechsel. Ein Mentorenmodell soll weiterhin helfen, Nachwuchskräfte in das politische Geschäft einzubinden.

Frauen sind auf der Liste allerdings deutlich in der Minderheit. Lediglich Stadtverbandsvorsitzende Kira Jörg (Platz 9) und die ehemalige stellvertretende Bürgermeisterin Regina Hemker-Möllering (15) haben ihren Hut in den Ring geworfen.

Was das Wahlprogramm betrifft, so müssen sich Politikinteressierte noch ein wenig gedulden. Am Feinschliff werde noch gearbeitet, erklärte Kira Jörg auf Nachfrage. Stefan Ludwigs wurde am Versammlungsende hingegen schon etwas konkreter und gab schon einmal ein paar Eckpunkte preis, die sich die Steinfurter Liberalen für die kommende Wahlperiode auf die Fahnen geschrieben haben. Ausbau des Gesundheitscampus‘, Schulentwicklungskonzept, integriertes Städtebauentwicklungskonzept (ISEK) sowie Wirtschaftsforum und -förderung seien zentrale Themen, „die wir“, so Ludwigs, „in der Pipeline haben.“ „Ehrliche Arbeit mit Bedeutung für unsere Bürger“ sei der Satz, von dem sich die FDP leiten lassen will. Hier gehe es nicht um „Wünsch-Dir-Was“-Politik oder „Machtspielchen“, sondern um ergebnisorientierte Arbeit. Wer einfach gestrickt sei, solle zur CDU, wer Betreuung suche, zur SPD gehen, wechselte Ludwigs schon mal in den Wahlkampfmodus.

Klar, dass die Versammlung auch noch einmal ein einstimmiges Votum abgab, „die erste liberale Bürgermeisterin in Steinfurt“ im Wahlkampf zu unterstützen. Bögel-Hoyer, die ja nicht als FDP-Mitglied, sondern aus dem Amt heraus kandidiert, nahm die Gelegenheit dankbar wahr, die positiven Entwicklungen der Stadt Steinfurt im Verlauf ihrer ersten Amtszeit aufzuzählen. Bögel-Hoyer schlug dabei einen großen Bogen vom Abschied aus der Haushaltssicherung bis zur Wirtschaftsförderung, vom Freibaderhalt bis zur Wohnbauförderung. „Wir haben Freiheiten zurückgewonnen“, glaubt die Verwaltungschefin daran, dass dank solider Arbeit in der Vergangenheit auch die Corona-Krise „mit einem blauen Auge“ überwunden werden kann. Sie bleibe weiterhin jederzeit für alle Bürger erreichbar.