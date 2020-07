Die „Aktion Ferienspaß“ geht mittlerweile in ihre vierte Veranstaltungswoche und hat, wie die Verantwortlichen im OT-Heim St. Nikomedes mitteilen, noch einige schöne Aktionen im Angebot, für die noch Online-Anmeldungen möglich sind:

Für Montag (20. Juli) hat Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) eine digitale Schnitzeljagd im Bagno vorbereitet. Mit dem Smartphone geht es von 15 bis 16 Uhr in Kleingruppen auf Schatzsuche.

Wer seine Power-Point- Fertigkeiten verbessern will, dem wird die Teilnahme an einem Kursus der Volkshochschule empfohlen, der am Montag und Dienstag (20. und 21. Juli) jeweils von 9.30 bis 12 Uhr in der Hohen Schule stattfindet.

Zugleich startet am Montag (20. Juli) die zweite zehntägige Stadtranderholung „Alles außer Rand und Band“ des FSV Steinfurt mit vielen Sport- und Spielangeboten in der Sporthalle der Michael-Ende-Schule in Borghorst, Gantenstraße 95. Die Maßnahme läuft bis zum 31. Juli (Freitag) täglich von 9.30 bis 16.15 Uhr.

Darüber hinaus bietet die VHS einen Intensiv-Tastschreibkursus für Kids ab zehn Jahren an, der vom 20. bis zum 31. Juli von 9 bis 12 Uhr in der Hohen Schule stattfindet.

In eine Kräuterhexe verwandeln kann man sich am Dienstag (21. Juli) mit dem SMarT-Verein. „Hexenkraut und Zaubertrank“ findet von 15 bis 16.30 Uhr im Alten Rathaus am Markt 2 statt.

Mit dem NABU geht es am Dienstag und Mittwoch (21. und 22. Juli) in die Welt der kleinen Krabbeltiere. Treffpunkt ist an beiden Tagen von 8 bis 16 Uhr das NABU-Lehmdorf in Borghorst, Ostendorf 10.

Die Stadtbücherei, Markt 19, lädt am Freitag (24. Juli) von 19 bis 21 Uhr zu einer „Online Open Stage“ unter dem Motto „Kulturschock“ ein.

Schließlich bieten die Schießfreunde Borghorst am Samstag (25. Juli) wieder Schießübungen in ihrer Anlage in Borghorst, Ringstraße 1, an.

Alle weiteren Informationen und Anmeldung online auf der Homepage der Stadt Steinfurt.