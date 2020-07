Steinfurt -

Von Axel Roll

Fast müsste Hedwig Dziallach dem kleinen, hinterhältigen Virus dankbar sein. „Ohne Corona wäre ich nicht nach Steinfurt gekommen“, gibt die Grevenerin gerne zu, während sie die kleinen Honiggläschen in ihrer Holzauslage akkurat mit dem Etikett nach vorne ausrichtet. Vor dem Lockdown steuerte die fahrende Händlerin mit ihrem Bienenhaus auf Anhängerrädern ausschließlich Stadtfeste, Jahr- oder Handwerkermärkte an. Als die alle abgesagt wurden, stellte sich ganz schnell die Frage nach neuen Anflugzielen, um in der Bienensprache zu bleiben. Da waren die normalen Wochenmärkte gedanklich nicht so weit weg. Darum also dienstags und freitags Burgsteinfurt, mittwochs und samstags Borghorst. Und egal, wie lange Corona das öffentliche Leben noch im Griff hat – Hedwig Dziallach wird der Kreisstadt treu bleiben . . .