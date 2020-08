Scharfe Gags und jede Menge Spaß anstatt Blockbuster und Action: das gibt es am Donnerstag (6. August) bei der 5. Comedy Ladies Night im Kino Steinfurt. Ab 20 Uhr wollen fünf Künstlerinnen im großen Saal des Filmtheaters die Lachmuskeln der Zuschauer kräftig strapazieren. Zu Gast sind diesmal: Jana Sadyk aus Hannover, Patricia Lürmann aus Wesel, Jacqueline Feldmann aus Meschede, Christiane Olivier aus Köln und Dana Brüggenkamp aus Ochtrup.

Im Publikum sind auch Männer herzlich Willkommen, aber auf der Bühne stehen selbstverständlich nur Frauen. Mit der Mischung aus namhaften Künstlerinnen und Newcomerin dürfte das Haus auch bei der fünften Auflage des Formats wieder richtig voll werden.

Tobias Hamer , Betreiber des Steinfurter Kinos, freut sich besonders auf Christiane Olivier. „Die ist einfach Spitze. Frech, laut und vor allem super witzig.“, so Hamer. Die Kölnerin mit belgischen Wurzeln war schon häufig im TV zu sehen. So beispielsweise beim großen Comedy Battle auf RTL II, in der Sendung Stand-up 3000 (Comedy Central) und auch im Quatsch Comedy Club (Sky). Aber auch Jaqueline Feldmann dürfte in der Szene ein geläufiger Name sein. Die Power-Frau aus dem Sauerland konnten auch schon oft die TV-Zuschauer zum lachen bringen und war mit ihren Gags regelmäßig im Radio zu hören.

Noch keinen TV-Auftritt, dafür aber jede Menge Bühnenerfahrung bringt Patricia Lürmann aus Wesel mit nach Burgsteinfurt. Aber auch Jana Sadyk stand schon häufig in der Region Hannover auf der Bühne. Mit Dana Brüggenkamp ist zudem auch eine Frau aus der Region in der Show dabei. Die Ochtruperin veranstaltet im Kreis Steinfurt immer wieder Poetry Slams und begeistert ihr Publikum dabei auch mit eigenen humorvollen Texten.

Das Programm ist vielfältig und breit gefächert. Da geht es um den lustigen Alltag mit dem Nachwuchs und den Jahren, die nicht spurlos an Frau und Mann vorbei gehen. Um Beziehungsprobleme und Stress im Job. „Ein Programm für Jung und Alt. Die Mädels ziehen alles und jeden herrlich komisch durch den Kakao. Besonders gerne die Männer ,“ so Tobias Hamer mit einem Augenzwinkern.

Beginn der Comedy Ladies Night ist Donnerstag an der Horstmarer Straße 3 um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Ende wird gegen 21.45 Uhr sein. Karten gibt es noch für zwölf Euro im Kino oder online.