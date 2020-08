Nebenan in dem blauen Plastikkäfig ist derweil noch Mittagsruhe. Das junge Eichhörnchen schläft den Schlaf der Gerechten, genau wie draußen die kleine Schleiereule, die sich in den hintersten und damit dunkelsten Winkel ihres Pflegeheims zurückgezogen hat. Es ist eigentlich wie jedes Jahr: Monika Tuuls Tierwaisenkinder-Herberge ist so gut wie ausgebucht.