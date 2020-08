Borghorst -

Von Axel Roll

Untertauchen in der großen Masse? Is‘ nich‘. Dort, wo sonst annähernd zehnmal so viele Sängerinnen ihre Stimmen erheben, üben gerade einmal zwölf. In jeder Ecke eine. Dort zu stehen, hat übrigens nichts mit irgendwelchen Strafaktionen zu tun, wie sie den älteren Generationen noch aus ihrer Schulzeit bekannt sind. Wo sonst das frische Pils für Partygäste gezapft wird, warten weitere vier Damen auf ihren Einsatz. Und in der Mitte des Saales blickt noch ein Quartett erwartungsvoll auf Chorleiter Dietmar Schultz. Der hat mit dem Rücken zur Wand einen hervorragenden Überblick auf die zusammengestutzte Probenrunde des Frauenchores „Good Vibes“. Für den langjährigen Dirigenten sind das ganz neue Erfahrungen. Er kann dieser unfreiwilligen Schrumpfkur mittlerweile viel Gutes abgewinnen. . .