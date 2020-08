Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Mitte Mai, dann feiern die Hollicher eigentlich Schützenfest. In diesem Wonnemonat lag die ganze Familie auf den Knien und zupfte Kamille aus dem Acker. „Vier Wochen lang, jeden Tag“, denkt Martina Göckenjan mit Schaudern an die eintönige wie anstrengende Arbeit zurück, die stark an das Lebenswerk des korinthischen Königs mit Namen Sisyphos erinnert. Anders als beim Vorbild aus der griechischen Mythologie waren die Göckenjans dann aber doch irgendwann mit ihrem Kamille-Hacken fertig. Und das Ergebnis steht heute in Mannshöhe auf 1,8 Hektar in leuchtendstem Gelb vor dem Betrachter, der zur Vollendung des optischen Genusses sogar auf einem kleinen Hochsitz das Farbenspiel vor blauem Himmel, weißen Windkrafträdern und benachbartem grünen Mais genießen kann. Es hat auch einen Namen: Silphie.