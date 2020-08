Klimaschützerin mit Ambitionen

Sie soll mit dazu beitragen, dass die Stadt ihre Klimaschutzziele erreicht: Hanna Companie hat Anfang vergangener Woche ihre Arbeit als städtische Quartiersanierungsmanagerin aufgenommen. Ihre Aufgabe lautet, Eigentümern von Altimmobilien bei der Modernisierung als fachkundige und gut vernetzte Beraterin vermittelnd unter die Arme zu greifen. „Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen“, ist die 29-jährige Newcomerin, die in Rosendahl-Osterwick wohnt, überzeugt, einiges bewegen zu können.

Dabei fängt die Angestellte der Steinfurt Energie und Infrastruktur GmbH (StEIn) nicht bei Null an. Im Gegenteil: Beim Pressetermin in ihrem Büro bei den Stadtwerken an der Wiemelfeldstraße liegt das energetische Quartierskonzept, welches die Arbeitsgemeinschaft Steinfurt 2025 in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken, der Stadt sowie vielen weiteren Akteuren erarbeitet hat, auf dem Schreibtisch. Seit Juli vergangenen Jahres ist es fertiggestellt und für Hanna Companie so etwas wie ein Leitfaden für ihre Arbeit. Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen beschränkt sich allerdings zunächst vornehmlich auf die beiden ausgewählten Pilotbereiche, die Altstadt von Burgsteinfurt und das Borghorster Wohnquartier Overbergweg/Niedenkampstraße.

Wichtig ist der Sanierungsmanagerin zu betonen, dass ihre Beratung in jedem Fall unverbindlich ist. „Es gibt keinen Zwang, Maßnahmen durchzuführen, es beruht alles auf Freiwilligkeit“, erklärt sie. Indes: Sinnvoll seien sie in vielen Fällen. Steinfurt besitzt einen hohen Anteil an Gebäuden, die aus den 50er- und 60er-Jahren stammen und einen Sanierungsstau haben. In erster Linie sei eine Heizungsoptimierung zu nennen, sagt Companie. Die alte Ölheizung, vielfach immer noch Standard, sei ein Auslaufmodell.

Sehr effektiv in Sachen Energie- und damit auch CO-Einsparung sei eine Dach- bzw. auch Außenwanddämmung, Letztere beispielsweise könne in Form einer Einblasdämmung erfolgen. Wer darüber hinaus noch etwas für Umwelt- und Klimaschutz tun möchte, sollte über die Installation einer Photovoltaikanlage nachdenken. Hanna Companie gibt die Amortisationszeit mit durchschnittlich acht Jahren an.

Um die Finanzierung zu stemmen, gebe es viele Möglichkeiten, so die 29-Jährige, die an der FH Münster, Campus Steinfurt, Wirtschaftsingenieurwesen im Bereich Gebäudetechnik studiert und zuletzt in einem Ingenieurbüro gearbeitet hat, das sich mit Statikberechnungen beschäftigt. So könne darüber nachgedacht werden, einen Teil des oft großen Grundstücks zu verkaufen oder sich mit Nachbarn zum Beispiel bei der Anschaffung einer PV-Anlage zusammenzutun. Zinsgünstige Kredite biete die KfW an.

Apropos: Auch die Schaffung ihrer Stelle geht auf die staatliche Förderbank zurück. Sie ist zunächst auf drei Jahre mit der Option auf eine Verlängerung auf fünf Jahre befristet. „Was danach kommt, muss man sehen“, sagt die junge Frau, die ihre neue Aufgabe nun mit viel Elan angehen will. Kennenlernen und informieren, lautet ihre Devise. Keine Frage: Im Blickpunkt der Öffentlichkeit wird sie künftig vermehrt stehen.