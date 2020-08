Bewegung statt Stillstand

Die Mischung macht‘s. Am gedeckten Tisch hat die Steinfurter Wirtschaftsförderung Firmenchefs aus beiden Stadtteilen am Donnerstagmorgen neben Kaffee und belegten Brötchen reichlich Informationen und Anregungen serviert, wie mit Bewegung Stillstand überwunden, die Pandemie bewältigt, Stadtentwicklung gefördert, Fachkräfte gewonnen und die Digitalisierung ausgebaut werden kann. „Corona hat auch uns hart getroffen“, beschrieb Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer beim mittlerweile 19. Unternehmerfrühstück im Martin-Luther-Haus die Lage. „Alle Unternehmen in Steinfurt sind von der Krise betroffen“, verwies Wirtschaftsförderin Debbie Kattenbeck auf Berechnungen, wonach ein Viertel der Betriebe in Steinfurt durch anhaltende Umsatzverluste von Insolvenz bedroht ist. Allein in der Kreisstadt seien 500 Anträge auf Soforthilfe gestellt worden. 30 Prozent der Firmen im Kreis Steinfurt hätten Kurzarbeit angemeldet. Und die Zahl der Arbeitslosen in Steinfurt sei im Vergleich zum August vergangenen Jahres um 20 Prozent gestiegen. Klar, dass aufgrund dieser Entwicklung die Stadt mit geringeren Gewerbesteuereinnahmen rechnen muss, sagte Kattenbeck. Sie verwies aber gleichzeitig auf intensive Beratungstätigkeit, Austausch und Vermittlungen, um der örtlichen Wirtschaft beizustehen. Die Zuversicht ist noch da: „Wir sind optimistisch, dass wir den Handel wieder voranbringen können.“

Ein konkretes Beispiel aus der Veranstaltungsbranche lieferte Volker Overesch vom Vorstand der Bürgerimmobilien-Gesellschaft „Haus der Bürger“. Corona, so Overesch, habe vieles zum Stillstand gebracht. „Wir mussten improvisieren.“ Gemeinsam werde man es schaffen, die Krise zu überstehen.

Sowohl die Bürgermeisterin als auch ihr 1. Beigeordneter Michael Schell („Ich werde von Tag zu Tag mehr Steinfurter.“) unterstrichen, wie wichtig ihnen die Kontakte zur örtlichen Wirtschaft und der Zusammenhalt sind. Das Rathaus stehe für einen aktiven Austausch offen. Bögel-Hoyer verwies mit Blick auf die Stadtplanung auf die immense Bedeutung, die der Bau des Gesundheitszentrums für die Arbeit, das Leben und das Image Steinfurts haben wird: „Das ist der Schlüssel für die innerstädtische Entwicklung.“ Mit der Vorstellung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) im September sei die Hoffnung verbunden, nicht nur Fördermittel, sondern auch wichtige Impulse, beispielsweise für die Belebung der Ortskerne oder neue Mobilität zu bekommen. Der von der FH aufgelegte Masterplan, ihren Standort auszubauen, sei ein weiteres bedeutendes Projekt, die Stadt nach vorne zu bringen.

„Steinfurt ist ein ganz toller Standort“, sparte Monika Leiking, Leiterin des Service Onboarding@Münsterland, nicht mit Komplimenten für die Kreisstadt. Um auf sich und das Münsterland aufmerksam zu machen und die überall gesuchten Fachkräfte zu gewinnen, müsse man jedoch nicht nur verlässlich und herzlich, sondern auch in der Lage sein, seine Emotionen und Begeisterung offen zu zeigen. Leiking: „Das Thema lebt von persönlichen Kontakten.“ Der vom Münsterland e.V. getragene Service helfe, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. Dazu sei ein ganzes Bündel von Instrumenten von der Erarbeitung von Standortprofilen bis zu „Blind Dates mit der Region“ geschnürt worden.

Ingmar Ebhardt, Breitbandkoordinator bei der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt (WESt), hatte am Ende noch eine positive Nachricht für den Steinfurter Außenbereich im Köcher. Nach einer Corona-Zwangspause könnten nun Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Ausschreibung sei gelaufen. Den Auftrag habe die Deutsche Glasfaser bekommen. Die Leitungen werde die Wettringer Tiefbaugesellschaft Dinkhoff übernehmen. Ebhardt: „Im Oktober kann’s losgehen.“ Was das schnelle Internet im Gewerbegebiet Sonnenschein betrifft, so kündigte Ebhardt an, dass man auch dort dabei sei, die Lücken zu schließen. Angestrebt sei eine Vollversorgung. Die Förderanträge seien gestellt. Läuft alles gut, könnte das Projekt Ende des Jahres ausgeschrieben werden. Ebhardt: „Mitte 2021 werden wir wissen, wer den Ausbau übernimmt.“