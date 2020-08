Gütesiegel für weitere vier Jahre

Zum dritten Mal in Folge ist das katholische Familienzentrum St. Willibrord rezertifiziert und mit dem Gütesiegel „ Familienzentrum NRW “ ausgezeichnet worden.

Gut ein Jahr hat es gedauert, verweist Verena Kroh , Leiterin der Einrichtung an der Stegerwaldstraße in Burgsteinfurt, wie aufwendig und zeitintensiv die Arbeit und das Verfahren waren. Zunächst musste ein sogenannter Selbstevaluationsbogen, in dem die einzelnen Kriterien des Gütesiegels abgefragt werden, ausgefüllt werden. Die Angaben sind dann vom PädQUIS, einem Forschungs- und Entwicklungsinstitut in Berlin, ausgewertet und überprüft worden. Ein Besuch von Mitarbeitern der Zertifizierungsstelle konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Dieser letzte Verfahrensschritt wurde stattdessen in einer Video-Konferenz gemacht.

Natürlich ist die Freude im Familienzentrum St. Willibrord groß, dass erneut alle Anforderungen erfüllt worden sind. In der Einrichtung werden zurzeit in vier Gruppen 73 Mädchen und Jungen von 16 Mitarbeiterinnen betreut. Mit der Urkunden-Vergabe ist der Erhalt eines differenzierten Qualitätsprofils verbunden, in dem die Ergebnisse des Prozesses nachvollzogen und die Entwicklungspotenziale aufgezeigt werden.

Arbeitsschwerpunkte im Familienzentrum St. Willibrord sind die Beratung und Unterstützung von Kindern und Familien, Familienbildung und Erziehungspartnerschaft, Kindertagespflege sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Unterstützung leisten eine ganze Reihe von Kooperationspartnern, beispielsweise die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werks, die Frühförder- und Beratungsstelle der Tectum Caritas, die Ehe-, Familien- und Lebensberatung des Bistums Münster, der Jugendmigrationsdienst oder die Kindertagespflegevermittlung des Kreises Steinfurt. Als anerkannter Bewegungskindergarten wird St. Willibrord vom Turnerbund unterstützt. Einen Pluspunkt hat das Haus für sein Ernährungskonzept bekommen. Das Gütesiegel wird für vier Jahre verliehen.