Spätestens in der kommenden Woche wird es hier im Werk Selm des Steinfurter Vliesstoff-Produzenten McAirlaid‘s nicht mehr so vergleichsweise gemächlich zugehen. „Bis zu 80 Masken pro Minute“, erläutert Werksleiter Raedel, „werden dann hier durchrauschen.“ Das summiert sich auf eine Jahresproduktion von 50 Millionen Masken, die es einmal für Ärzte und Pflegekräfte sowie in einfacherer Qualität als sogenannte Community-Masken geben wird.

Unternehmer Alexander Maksimow hatte im März, zu Beginn der Pandemie, die Idee, Schutzmasken selbst zu produzieren. „Ich benötigte welche für meine Mitarbeiter, konnte aber nirgendwo welche bekommen“, erinnert sich der McAirlaid‘s-Geschäftsführer. „Dann machen wir die eben selber“, fackelte Maksimow nicht lange und bestellte mit einem Invest von einer halben Million Euro die Produktionsstraße, die jetzt in Selm eingefahren wird.

„Wir kennen uns aus“, sagt Produktmanager Tim Papendorf und verweist auf die Tatsache, dass das Steinfurter Unternehmen mit Fabriken in den USA und Deutschland Experte in Sachen Hygieneartikel ist. Angefangen von den Unterlagen in Fleischverpackungen, die dafür sorgen, dass das Steak nicht im eigenen Saft schwimmt, über Inkontinenz-Produkte und saugfähige Bettunterlagen bis hin zu umweltfreundlichen Zigarettenfiltern liefert McAirlaid‘s in 70 Länder.

Bis die Masken-Maschine in Selm die ersten Mundschutze ausspuckte, waren zahlreiche Hürden zu nehmen, wie sich Tim Papendorf erinnert. Da war der Kauf der Technik noch das kleinste Problem. „Einer unserer Zulieferer aus dem Elsass wurde mit einem Exportstopp belegt, da mussten wir schnell Alternativlösungen finden“, so der Produktmanager. Die waren nicht billig. So hat sich der Preis für das Material, das in den Profi-Masken für OP-Säle und Arztpraxen den hohen hygienischen Standards genügt, mittlerweile verzehnfacht. Da niemand wisse, wie sich die Märkte weiterentwickelten, sei es ex­trem schwierig, längerfristig zu planen.

Parallel kümmert sich der hauseigene Vertrieb jetzt um die Vermarktung der neuen Produkte. „Wir beginnen regional und steigern uns langsam“, beschreibt Tim Papendorf die Verkaufsstrategie. In Deutschland liegen andere McAirlaid‘s-Produkte bei den großen Drogeriemärkten wie Rossmann und DM. Das Bestreben von Gesundheitsminister Jens Spahn, national von den asiatischen Märkten unabhängig zu werden, dürfte dem Steinfurter Anbieter in die Karten spielen. Alexander Maksimow denkt dabei aber durchaus über Corona hinaus, auch wenn die Pandemie noch lange nicht überstanden ist: „Masken werden für den Schutz vor anderen Krankheiten wichtig bleiben.“ Darum hält er es nicht für ausgeschlossen, die Produktionskapazitäten irgendwann auszuweiten. Platz wäre in Selm noch für eine zweite Maschine. . .