Neuer Investor für den Borghorster Bahnhof

„Und der möchte das Konzept des Voreigentümers eins zu eins übernehmen“, hofft sie auf einen Neustart für das Projekt. Ein erstes Gespräch mit dem neuen Investor habe bereits stattgefunden, die fehlenden Unterlagen für den Bauantrag sollen zeitnah bei der Verwaltung eingehen, so dass dann einer zügigen Sanierung des Bahnhofs nichts mehr im Wege stehen soll.

Nach dem von Pero Vrdoljak vorgestellten Konzept sollen in den Gebäuden Wohnen und Gewerbe möglich werden. In dem Güterschuppen links vom Haupthaus sollen sechs Lofts entstehen, im Bahnhof selbst sehen die Pläne fünf Wohnungen, Studentenzimmer sowie vorne in der ehemaligen Gaststätte einen Bäcker mit Café vor. Kernstück des Projekts soll eine Art Gründerzentrum werden, das kleineren Start-ups eine Heimat bieten soll. Nach den schon im Vorjahr vorgestellten Plänen werden die Gebäude von ihrer Grundstruktur erhalten bleiben. Sie sind im Kern noch aus dem 19. Jahrhundert.

Parallel rollen links neben dem Bahnhof die Bagger. Die ehemalige Grünfläche vor den Gleisen ist bereits eingeebnet. Der Neuenkirchener Architekt Markus Ernsting wird dort vier Sechsfamilienhäuser errichten, wie Technischer Beigeordneter Hans Schröder im Hauptausschuss berichtete. Sie werden in ähnlichem Stil entstehen wie die Blocks rund um den Park-and-Ride-Platz am Bahnhof.