Artenvielfalt im Fokus

Im Umweltausschuss stellte Fachdienstleiter Stadtplanung Stefan Albers den Projektinhalt detailliert vor. Demnach setzt sich der Steinfurter Beitrag aus drei Maßnahmebausteinen zusammen. Die „Umwelt- und Klimaschutzkiste“ für Grundschulen verfolgt das Ziel, Kinder schon früh für die Wichtigkeit von Themen wie Artenvielfalt und Klimaschutz zu sensibilisieren. Durch spielerische Wissensvermittlung und praktisches Experimentieren sollen die Schüler den Zusammenhang zwischen dem eigenen Handeln und dem Schutz der Umwelt verstehen lernen. Der Inhalt der Kiste besteht aus Sachbüchern, Experimentierkästen, DVDs. Karin König (Grüne) regte an, darüber nachzudenken, ob diese nicht auch in Kindergärten Verwendung finden könte.

Der zweite Baustein widmet sich den Schottergärten. Obwohl in Steinfurt im gesamten beplanten Innenbereich grundsätzlich unzulässig, greift dieses Phänomen immer weiter um sich. Ziel des Projekts ist es, über die negativen Auswirkungen dieser Gärten auf die Umwelt aufzuklären und Alternativen aufzuzeigen, die eine pflegeleichte Begrünung in den Fokus nehmen. Dazu soll unter anderem ein You-Tube-Video produziert sowie ein Mustergarten („Best-Practice-Beispiel“) angelegt werden. Ausschussvorsitzender Arnold Schumacher regte in Richtung Verwaltung zudem an, Garten- und Landschaftsbaubetriebe in der Region durch konkrete Ansprache dafür zu sensibilisieren, dass die Anlegung von Schottergärten in Steinfurt im Bereich von Bebauungsplänen nicht erlaubt ist.

Flächenversiegelung, aber auch Intensivlandwirtschaft sind weitere Faktoren, die die Artenvielfalt immer weiter schrumpfen lassen. Der dritte Projektbaustein widmet sich daher der Aufwertung innerstädtischer Flächen, die nicht explizit genutzt werden – wie zum Beispiel Straßenböschungen oder Bahndämme. Sie sollen insektenfreundlicher bepflanzt werden.