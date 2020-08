Zum Saisonstart am Samstag (29. August) mit dem Soloklarinettisten der Wiener Phiharmoniker, Daniel Ottensamer , ist der Bagno-Kulturkreis als Veranstalter mehr als zufrieden. „Die Abonnenten bleiben uns weiterhin treu und wir verzeichnen keinen Publikumseinbruch wie viele andere Veranstalter“, bilanziert Prof. Matthias Schröder .

Die Gründe dafür liegen nach Aussage des künstlerischen Leiters der Konzertreihen zum einen im ausgeklügelten Hygienekonzept: Dank der guten Durchlüftung und einer ausgeklügelten Inselbestuhlung können knapp 100 Konzertbesucher trotz Corona sicher die Konzerte genießen. „Da wir an einem Abend jeweils einstündige Konzerte zweimal in Folge anbieten, können wir weiterhin alle Abonnenten und zusätzliches Publikum bedienen“, so Schröder. Man habe sich entschlossen zunächst weiter die sehr strengen Hygienevorgaben des Frühjahres einzuhalten, obwohl inzwischen mehr Publikum zulässig sei. Die Sicherheit aller gehe vor.

Zur großen Resonanz würden auch die vielen namhaften Solisten beitragen, die ins Steinfurter Bagno kommen: Sänger Christoph Prégardien, Pianist Alfredo Perl, das Mandelring Streichquartett oder das mit dem Grammy Award prämierte „Los Angeles Guitar Quartet“ sorgen für internationales Flair im Bagno.

Karten sind derzeit unter anderem erhältlich für das Konzert mit Klavierlegende Elena Bashkirova und dem Jerusalem Festivalensemble (3. Oktober), das Franz Schuberts berühmtes „Forellen-Quintett“ spielt. Auch für das Brodsky Quartet aus England (25. Oktober) gibt es noch Restkarten. „Dieses Streichquartett zählt seit 1972 zu den wichtigsten Ensembles weltweit mit mehr als sechzig CD-Aufnahmen“, erklärt Matthias Schröder: „Anlässlich des bevorstehenden Brexits habe ich mir eigens ein rein britisches Programm mit Musik von Henry Purcell, Edvard Elgar und Benjamin Britten gewünscht.“

Aus Paris reist dann am 5. Dezember das preisgekrönte „Trio Cocteau“ an mit Musik von Beethoven, Ibert und Francaix nach Steinfurt an.

Konzertkarten sind erhältlich bei Steinfurt Marketing und Touristik, Markt 2, Telefon 0 25 51/18 69 00. Programminfos und Hygienerichtlinien sind auf der Homepage des Kulturkreises zu finden.