Kneift die Bürgermeisterin?

Zwei Termine, jeweils an einem Sonntagvormittag, seien der Amtsinhaberin vom Steinfurter Kulturforum als Veranstalter vorgeschlagen worden. Während sowohl Unionskandidat Norbert Kerkhoff als auch SPD-Herausforderer Frank Müller unverzüglich zugesagt hätten, habe Bögel-Hoyer abgewunken. Terminschwierigkeiten. „Das müssen schon sehr wichtige Termine sein, wenn sie Vorrang vor den Fragen der Bürgerinnen und Bürger haben. Da fragt man sich schon nach den Prioritäten . . .“, stellt die Union die Reaktion von Bögel-Hoyer auf die Einladung zur Diskussion.

Der CDU-Ratskandidat legt nur wenige Stunden später nach und postet: „So sieht offenbar das Demokratieverständnis und die Wahlkampftaktik der amtierenden Bürgermeisterin aus.“ Posingies wirft Bögel-Hoyer vor, ein Versteckspiel zu betreiben. Und weiter: „Wie soll der/die Bürger*in das verstehen?“ Es sei Zeit für Veränderungen. Kommentare auf die Posts ließen nicht lange auf sich warten.

Bögel-Hoyer selber hat es vermieden, direkt auf den Angriff zu reagieren. Am Mittwoch am Telefon von unserer Zeitung danach befragt, hat sie dann doch noch ihrem Ärger Luft gemacht. Ihr mangelndes Demokratieverständnis und Wahlkampftaktik vorzuwerfen, das sei „eine richtige Unverschämtheit“, war Bögel-Hoyer angefressen. Der Vorwurf, sie scheue es, die direkte Auseinandersetzung mit Norbert Kerkhoff und Frank Müller zu suchen, sei völlig falsch und aus der Luft gegriffen. Sie habe das Gegenteil beispielsweise in Rats- und Ausschusssitzung oft genug bewiesen. Die Einladung, an der Fragerunde teilzunehmen, sei allerdings für sie zu kurzfristig gekommen: „Da war mein Kalender schon voll. Es tut mir leid. Die Termindichte ist gerade jetzt so groß. Ich kann mich einfach nicht zweiteilen. Das muss man auch mal respektieren und Verständnis zeigen.“