Keine Einwände gegen Solaranlagen

Für beide Vorhaben müssen Flächennutzungsplan und Bebauungspläne geändert werden. Darum hatten die Mitglieder des Planungsausschusses am Dienstag die entsprechenden Anträge auf dem Tisch liegen. Grundsätzliche Bedenken gegen die beiden Freiflächen-Photovoltaikanlagen gibt es von Seiten der Politik keine.

In Wilmsberg sollen die Paneele mit einer Gesamtfläche von 3200 Quadratmetern in einer langen Reihe entlang des südlichen Lärmschutzwalles an der B 54 aufgestellt werden. Der Wall ist landwirtschaftlich nicht nutzbar. Der gewonnene Strom soll ins Netz eingespeist werden. Für eine Flächennutzungsplanänderung muss auch die Bezirksregierung in Münster ihr Plazet geben. „Nach einer Ersteinschätzung der Bezirksregierung ist davon auszugehen, dass eine negative Beeinflussung nicht der Fall sein wird“, schreibt die Stadtverwaltung bezüglich der Umwelteinflüsse in ihre Beschlussvorlage. Kurt Lewandowski regte im Planungsausschuss an, bei der Genehmigung auch den möglichen Lärm ins Blickfeld zu nehmen, der durch Wind entstehen könne, der durch die Anlage wehe.

Die zweite Freiflächen-Anlage soll in Dumte zwischen B 54 und Appelchaussee entstehen. Dort liegt die „Bürgermeisterkippe“, die in den 80er Jahren zugeschüttet wurde und seitdem landwirtschaftlich genutzt wird, wie die Verwaltung in ihrer Vorlage erläutert. Der Boden sei vermutlich immer noch erheblich mit umweltgefährdeten Stoffen belastet. Der damals dort gelagerte Müll komme immer wieder an die Oberfläche und erschwere die landwirtschaftliche Nutzung. Darum die Idee, dort eine Photovoltaikanlage zu bauen. Auch in diesem Fall hat es bereits Vorgespräche mit den anderen beteiligten Behörden gegeben. Sie haben keine grundsätzlichen Einwände gegen das Vorhaben.

Die Anlage soll eine Leistung von 1450 Kilowatt peak erreichen. Sie ist umschlossen von einem Waldgebiet, wird aber nicht die gesamte Freifläche füllen.