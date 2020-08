CDU bezieht Klassenkeile

Steinfurt -

Ring frei zur letzten Runde – vor der Wahl: Noch bevor die Ratssitzung am Donnerstag so richtig losging, gerieten sich die Wahlkämpfer an den Tischen in der Gymnasium-Mensa mächtig in die Haare. Nur verbal, glücklicherweise. In der grün-gelb-blau-orangenen Ecke: die Bürgermeisterin mit ihren Unterstützern, von denen sich die Grünen bei dieser Rangelei besonders hervortaten. In der schwarzen Ecke: die CDU mit ihrem Bürgermeisterkandidaten Norbert Kerkhoff. Die SPD, bekanntlich selbst mit Frank Müller mitten im Ringen um die Gunst der Wähler, nutzte die Gelegenheit, den Christdemokraten auch mal eben schnell vors Schienbein zu treten.