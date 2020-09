Steinfurt -

Weihnachtsmärkte in der Coronakrise verbieten? Für Karl-Josef Laumann keine gute Idee. „Wir müssen Wege finden, um sie stattfinden zu lassen – auch mit Glühweinständen“, spricht sich der NRW-Gesundheitsminister grundsätzlich dafür aus, bei aller Vorsicht die Einschränkungen des öffentlichen Lebens möglichst klein zu halten. Grundsätzlich dürften nicht immer neue Spielregeln erlassen werden, sondern die bestehenden müssten eingehalten werden. „Absagen von Veranstaltungen ist einfach“, sagte Laumann am Sonntagmittag im Bagno-Restaurant, wo er auf Einladung der Steinfurter CDU Bilanz zur bisherigen Bekämpfung der Pandemie zog und gleichzeitig prognostizierte, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht.