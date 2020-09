Das Thema hatte auch schon den Umweltausschuss beschäftigt. Jetzt hat die Stadtverwaltung mitgeteilt, dass sie die Idee „grüner Dächer“ auf Kleinflächen eigener Bauwerke wie Buswartehäuschen begrüßt, so die SPD in einer Pressemitteilung. Die Sozialdemokraten hatten einen entsprechenden Antrag gestellt.

Aus statischen Gründen können allerdings existierende Wartehäuschen nicht mit Gründächern versehen werden. Die Konstruktion lasse keine zusätzlichen Auflasten auf einem dafür nicht ausgelegten Dach zu.

Die gute Nachricht aber, so die SPD in ihrer Mitteilung weiter, sei: Neue Buswartehäuschen im Stadtgebiet können in Zukunft mit einer extensiven Dachbegrünung direkt vom Hersteller ausgeliefert werden. Die Mehrkosten dafür seien gering.

Nach Vorbild anderer Städte soll auch in Steinfurt diese Maßnahme umgesetzt werden. Damit können unter anderem Bienen eine Rückzugsfläche erhalten und zum anderen der Anteil der Grünflächen in der Stadt effektiv erhöht werden. Dies trage zur Verbesserung des Stadtklimas und zur CO-Reduktion bei, so die Sozialdemokraten.

Die SPD will diese Form der Architektur weiter verfolgen und geeignete öffentliche Gebäude für eine Umsetzung prüfen. Zudem sollen auch private Investoren und Eigentümer von einer Dachbegrünung geeigneter Immobilien überzeugt werden. „Das ist praktizierter Klimaschutz“, heißt es in der Mitteilung der SPD abschließend.