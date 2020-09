Er hatte im August vergangenen Jahres eine Arbeit als Dachdeckergehilfe aufgenommen, es aber versäumt, dies der Arbeitsagentur anzuzeigen. Die Folge: Der 26-jährige Steinfurter bezog zu Unrecht Sozialleistungen in Höhe von 889 Euro. Dafür musste er sich gestern wegen Betruges vor dem Amtsgericht verantworten. Der Vater zweier kleiner Kinder rechtfertigte sein Versäumnis mit der besonderen Lebenssituation in jenem Zeitraum. Er sei nicht nur in der Arbeit sehr eingespannt gewesen, sondern habe auch familiäre Probleme gehabt. Der Sohn, vier Jahre alt, sei in eine Pflegefamilie gekommen. „Da musste ich viel organisieren.“ Er habe nicht genau aufs Konto geschaut. Bis dann Post von der Polizei gekommen sei. „Ich habe dann sehr schnell Kontakt mit der Arbeitsagentur aufgenommen und habe sodann mit der Rückzahlung des zu Unrecht gezahlten Betrages begonnen“, erklärte er. Rund die Hälfte des Betrages sei inzwischen abbezahlt.

Nicht nur das gut gefüllte Vorstrafenregister, sondern auch die Tatsache, dass er unter laufender Bewährung steht, sprachen gegen den Angeklagten. Sein Bewährungshelfer attestierte ihm jedoch eine positive Lebensführung. „Im Grunde sind Sie kein schlechter Typ“, betonte er, mahnte zugleich aber, Kontakt zur Bewährungshilfe zu halten, damit er den Überblick nicht verliert und zum Beispiel Post nicht bearbeitet.

Da der 26-Jährige erstmals wegen Betrugsverdachts vor Gericht stand, bot die Richterin die Einstellung des Verfahrens gegen Schadenswiedergutmachung an. Dem willigten Staatsanwaltschaft und Angeklagter ein. Wenn er die noch ausstehenden gut 450 Euro in regelmäßigen Raten an die Arbeitsagentur überweist, wird das Verfahren geschlossen.