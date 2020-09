Borghorst -

Von Axel Roll

Die Borghorsterin ist ziemlich sauer vom letzten Besuch im Krankenhaus zurück nach Hause gekommen. Nicht wegen der strengen Regeln, die ihr wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus nur zweimal die Woche für jeweils eine Stunde ermöglichen, bei ihrem Mann am Krankenbett zu sitzen. „Da habe ich vollstes Verständnis für. Schließlich müssen wir alles tun, dass wir das Ansteckungsrisiko so niedrig wie möglich halten.“ Nein, was der Frau die Zornesröte ins Gesicht schießen lässt, ist das Treiben vor dem Haupteingang an der Mauritiusstraße...