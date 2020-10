Leiche im Dachstuhl entdeckt

Steinfurt -

Dramatischer Großeinsatz in Burgsteinfurt: An der Ochtruper Straße ist am frühen Freitagmorgen ein zurückliegendes Wohnhaus in Brand geraten. Ein Großteil des Gebäudes wurde ein Raub der Flammen. Am Nachmittag entdeckten die Rettungskräfte unterm Dachstuhl eine männliche Leiche in einem Bett.