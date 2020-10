Neubau an der Emsdettener Straße

Borghorst -

Wenn es nach den Grünen ginge, müsste der Neubau eines Drei-Familien-Hauses an der Emsdettener Straße erst einmal Pause machen. In einem Schreiben an die Verwaltung hat die Fraktion einen Antrag auf Zurückstellung der Baugenehmigung gestellt.