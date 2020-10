Vielleicht ein Weihnachtsgeschenk?

Für die betroffenen Vereine sind solche Ausfälle keine große Überraschung mehr. Der Untergrund ist nicht mehr zu reparieren, eigentlich hätte eine neue Kunstrasenspielfläche lange liegen sollen. Wann es aber losgeht, konnte Niels Heermann als zuständiger Fachdienstleiter am Montag immer noch nicht sagen. „Wir haben gerade die Submission gehabt“, erläuterte er den Stand der Dinge. Jetzt müssten die Angebote geprüft werden, bevor eine Auftragsvergabe erfolgen könne.

„Wir arbeiten mit Hochdruck an der Sache“, betonte Heermann. Wenn feststehe, welches Unternehmen den Zuschlag bekomme, werde schnell ein Zeitplan erstellt, damit das Verlegen des Kunstrasens möglichst zügig über die Bühne gehen könne.

Der SV Burgsteinfurt und Galaxy sind über die Verschiebung der Arbeiten in die kalte und dunkle Jahreszeit alles andere als glücklich. „Wir haben keine Ahnung, wie der Trainingsbetrieb von über 20 Mannschaften ohne den Kunstrasenplatz funktionieren soll“, sagt Bernhard Lefert , stellvertretender Vorsitzender des SVB. „Eigentlich hätte man das alles in der Corona-Pause doch gut regeln können.“ Wie im Augenblick Stand der Dinge sei, darüber habe der Vorstand keine Informationen.

Lefert und Heermann betonen, dass es im Vorfeld „sehr gute Gespräche“ gegeben habe, in denen das Problem erörtert worden sei. Nach den Worten des Fachdienstleiters soll das Training demnächst auf die Naturrasenflächen ausgeweitet werden. Außerdem sei daran gedacht, die Flutlichtanlage umzubauen, so dass ein Teil der Leuchten auf den bislang „unterbelichteten“ Platz gerichtet werden soll. Trotzdem: „Wir hoffen, dass es bald was wird mit dem Kunstrasenplatz“, so Bernhard Lefert.

Bislang sieht alles danach aus, als wenn zumindest die geplanten Kosten nicht überschritten werden. Im Haushalt stehen 280 000 Euro für den Kunstrasen. „In den Angeboten wird dieser Rahmen eingehalten“, so Fachdienstleiter Niels Heermann.

Geplant war alles eigentlich ganz anders gewesen: Vor ziemlich genau einem Jahr hatte die CDU-Fraktion beantragt, 250 000 Euro in den Haushalt 2020 einzustellen und dann zügig im Frühjahr die Formalien abzuarbeiten, damit die Arbeiten bis spätestens in der Sommerpause erledigt werden konnten. Als dann bis Mai noch nichts passiert war, wurden die Vereine langsam nervös. Schon damals monierten die Verantwortlichen, die immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben hatten, dass im Sommer etwas passieren könnte, dass noch nicht einmal eine Firma gefunden worden sei. Wenn jetzt in den nächsten Tagen eine Vergabe erfolgt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Belag ein Weihnachtsgeschenk werden könnte.