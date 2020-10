Brustschild von Jörg Uphoff

65 Mitglieder nehmen an Jahreshauptversammlung der Patrioten teil

Borghorst -

Vor etwas mehr als einem Jahr ist der ehemalige langjährige Vorsitzende der Patrioten-Schützengesellschaft, Jörg Uphoff, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben. Den Schützen hat er 5000 Euro gespendet. Ein Teil davon wurde in ein neues Brustschild zum Gedenken an Jörg Uphoff investiert, das am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung den 65 im Vereinslokal „Haus Tümler“ erschienen Mitgliedern präsentiert wurde.