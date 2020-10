Für eine effektivere Abwasseraufbereitung hat die Stadt erneut in die Tasche gegriffen. Eine Viertelmillion Euro werden zurzeit in das Klärwerk Burgsteinfurt investiert, um weiterhin einen optimalen Betrieb der Anlagen sicherzustellen. Gleich an zwei Stellen wird auf dem Gelände an der Langen Stiege zurzeit kräftig gewerkelt. Zunächst gilt es, einen sogenannten Sandfangräumer in Betrieb zu nehmen. Parallel wird in den Belebungsbecken das Belüftungssystem erneuert. Das gibt viel frische Luft für die unerschieldichen Reinigungsmodule.

Was den Sandfangräumer angeht, so bekommt Burgsteinfurt eine Technik, die am Borghorster Klärwerksstandort bereits Standard ist. Weder technisch noch mechanisch waren die mittlerweile fast 40 Jahre alten Gerätschaften auf der Höhe der Zeit, weshalb der Rat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und ihrer Fachleute gefolgt war, etwas zu unternehmen. Sand, der mit allen Verunreinigungen von den Straßen durch die Kanalisation in das Klärwerk gespült wird, kann mit Hilfe der Technik regelrecht gewaschen waschen und von biologischen Anteilen getrennt werden. Am Ende muss er nicht als teurer Bioabfall abgefahren werden.

Sowohl in dieser Reinigungsstufe als auch in den beiden benachbarten Belebungsbecken spielt bei der Wasseraufbereitung eine exakt geregelte Luftzufuhr eine wesentliche Rolle. Wie Stefan Overberg, Heiner Lindenbaum aus dem zuständigen Fachdienst im Rathaus sowie Klärwerksmeister Martin Garmann beim Ortstermin in Burgsteinfurt erläutern, ist bei der Erweiterung des Standortes ab 1997 die Belüftung der Becken auf eine Druckbelüftung umgestellt worden. Eingebaut wurden sogenannte Plattenbelüfter der Firma Messner. Sie bestehen aus einem Edelstahlrahmen auf dem eine mit feinen Öffnungen versehene Membran gespannt ist. Mit ihrer Hilfe werden ganz feine Bläschen erzeugt, die die Mikroorganismen in den Becken optimal mit Sauerstoff versorgen, erläutern die Abwasserexperten das Verfahren, das im Vergleich zur alten Belüftungsmethode zudem engergestisch günstiger ist. günstigere Methode. Die insgesamt 136 Plattenbelüfter sind nunmehr 23 Jahre in Betrieb, damit deutlich länger als zwölf bis 15 Jahre, die der Hersteller eigentlich als Haltbarkeit angegeben hat. Mittlerweile, so Lindenbaum, hat das Material allerdings Ermüdungserscheinungen gezeigt, es ist spröde geworden und hat an Flexibilität verloren. Risse sind entstanden und statt feiner Bläschen wurde teilweise nur noch dickes Geblubber erzeugt. 13 Platten mussten bereits außer Betrieb genommen werden, weshalb jetzt kurzfristig gehandelt wurde und komplett alle Plattenbelüfter ausgetauscht werden. Der Ersatz einzelner Platten kam nicht in Frage, da die Becken (jeweils 2400 cbm) dann jeweils pro Platte entleert werden müssten. Das hätte keinen Sinn gemacht, waren sich die Abwasserexperten einig.