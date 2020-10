Edda lässt sich zweimal bitten

Seit Anfang Oktober ist das Jagen auf Wildenten und Wildkaninchen wieder erlaubt. Damit der Jäger die erlegten Tiere auch schnell finden, sind die Waidmänner auf die Unterstützung ausgebildeter Jagdhunde angewiesen. Obwohl mit den Vierbeinern immer wieder geübt wurde, was sie zu tun oder zu lassen haben, muss das Erlernte stets aufgefrischt werden. Jetzt trafen sich Mitglieder des Hegerings Steinfurt auf dem Veltruper Hof von Klemens Dömer-Beckmann , stellvertretender Leiter des Hegerings, zum Hundetag – einem fünfstündigen Trainingsprogramm. „Wir machen Übungen, die bei der Niederwildjagd vorkommen. Das sind Haarwildschleppen und Federwildschleppen. Wenn wir heute Schwachpunkte feststellen, können wir die noch einmal nachüben“, erklärt Dömer-Beckmann.

Jeder Teilnehmende fährt sodann coronabedingt bewusst mit seinem eigenen Wagen zu den Übungsorten, die im 548 Hektar großen Genossenschaftsrevier liegen. Zunächst geht es auf eine Wiese, wo sich die vier Deutsch Lang- und Deutsch Kurzhaar-Hunde Arno, Arko, Biene und Edda erst einmal beschnuppern, beruhigen und sammeln können. „Die kennen sich zwar alle, haben sich aber länger nicht gesehen“, erläutert Gunthild Gerling-Weidlich, die für die Pressearbeit beim Hegering Steinfurt zuständig ist. Danach geht es weiter zu den Übungsorten, wo das Haarwildschleppen mit Kaninchen über 300 Meter und das Federwildschleppen über 150 Meter trainiert wird.

Zunächst wird Könincks Teich in der Bauerschaft Veltrup angefahren. Dort schmeißt Klemens Dömer-Beckmann eine tote Wildente in das Gewässer. Nacheinander sollen die Jagdhunde den leblosen Vogel mit ihrem Maul schnappen, aus dem Teich ans Ufer holen und ihrem Herrchen übergeben. Ganz heiß darauf ist Biene und kaum zu halten. Die einjährige Deutsch-Langhaar-Hündin muss noch etwas resoluter behandelt werden, weil sie nicht sofort auf das Wort ihres Herrchens Klemens Dömer-Beckmann hört. „Für Biene ist das eine Premiere. Das hat sie noch nie gemacht“, unterstreicht der stellvertretende Hegeringleiter. Während die Rüden Arko und Arno ebenfalls kaum zu bändigen sind und öfter die Hundepfeife zu hören kriegen, ist Edda zögerlich. Die achtjährige Deutsch Kurzhaar-Hündin von Hegeringleiter Dietmar Mikolaiski geht zunächst am Ufer auf und ab. Sie hält dabei vorsichtig ihre Pfoten ins kalte Wasser und kann sich nicht entscheiden, ob sie die tote Wildente aus dem Teich holt oder nicht.

Als Mikolaiski zusätzlich einen Stein in das Gewässer wirft, weiß die stolze Hundedame anscheinend, was das Stündlein geschlagen hat und überwindet sich. „Das ist ein ultimatives Zeichen für sie“, meint der Hegeringleiter. Schnell schwimmt Edda zum toten Vogel, schnappt zu und paddelt zurück zum Ufer. Dort angekommen, steigt sie mit erhobenem Kopf wie eine Diva aus dem Wasser und „überreicht“ die tote Wildente stolz und wohlwollend ihrem Herrchen. Danach müssen alle vier Vierbeiner den toten Vogel auf einer kleinen Insel in der Teichböschung suchen. Dabei sind Arno, Arko, Biene und Edda unterschiedlich schnell erfolgreich. Nach den Übungen beim Haarwildschleppen gibt es auf dem Hof Dömer-Beckmann einen kleinen Imbiss nicht nur für die Hegering-Mitglieder, sondern verdientermaßen auch für die Jagdhunde.