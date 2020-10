Zurück in den Alltag

„Ich möchte nicht, dass andere in das Loch fallen, in das ich gefallen bin.“ Und das war ein verdammt tiefes Loch, in das Dirk Hülsey da im Jahr 2003 abgerutscht war. Eine heimtückische Augenentzündung hat nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Familie innerhalb weniger Monate total auf den Kopf gestellt. Hülsey ist blind geworden. Mehrere Jahre hat er gebraucht, sein Schicksal zu akzeptieren. Heute leistet der Burgsteinfurter als ehrenamtlicher und zertifizierter Berater von „Blickpunkt Auge“ im Deutschen Blinde- und Sehbehindertenverband Menschen mit einem ähnlichen Schicksal wertvolle Hilfe, ihren Alltag zu meistern.

Aber der Reihe nach. Im Sommer vor 17 Jahren macht Hülsey mit der Familie Urlaub in der Eifel. Als er nach Burgsteinfurt zurückkehrt, hat er Schwierigkeiten, seine Ferienlektüre zu Ende zu lesen. Das Sehvermögen nimmt immer weiter ab. Es folgen unzählige Arzt- und Klinikbesuche. Überall die gleiche Diagnose: Schwere Augenentzündung, nicht heilbar. „Ich wollte das alles anfangs überhaupt nicht wahrhaben“, schildert Hülsey, wie schwer es ihm damals gefallen ist, seine Situation zu verarbeiten. Seinen Job als Maurermeister bei Arning musste er aufgeben und das Familienleben mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen total umkrempeln. „Ich war seelisch ziemlich kaputt“, beschreibt der heute 56-Jährige seinen Gemütszustand. Dass er die Flinte nicht ins Korn geworfen hat, verdankt er seiner Familie und Freunden. „Ich bin unheimlich dankbar, dass sie mich immer unterstützt und nicht allein gelassen haben.“

Drei, vier Jahre braucht Hülsey, sein Leben neu regeln. „Ich sehe nichts, sondern kann nur etwas bemerken“, beschreibt er sein restliches Sehvermögen. Hell und dunkel, verschwommene Konturen wie hinter einer Milchglasscheibe kann er unterscheiden. Mehr nicht.

Hülsey besucht zunächst das Berufsbildungswerk Düren. Es gelingt allerdings nicht, auch aufgrund einer seit langem bestehenden Schwerhörigkeit, ihn wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. Seine Motivation, sich mit seiner Blindheit zu arrangieren, verliert er aber nicht. Hülsey besucht unter anderem ein Mobilitätstraining in Münster. Er lernt, sich außerhalb der eigenen vier Wände mit einem Stock zu orientieren und zu bewegen. Fahrten mit Bus und Bahn, den Einkauf der Sonntagsbrötchen beim Bäcker um die Ecke macht er heute ebenso selbstständig wie regelmäßige Saunagänge in Borghorst. Längst sind auch wieder Reisen, gerne ins Kleinwalsertal, drin. Und das ist längst nicht alles: Hülsey geht nicht nur regelmäßig im Landgasthof Teepe kegeln, sondern auch bei Landesmeisterschaften, zuletzt 6. Platz in Herne, in die Vollen. 2009 schließt er sich dem Westfälischen Blindenwassersportverein in Münster-Handorf an und zieht in einem Ruderboot oder Kajak mit Sehenden auf der Werse seine Bahnen. Schließlich ist Hülsey mit zwei weiteren Sehbehinderten Mitglied der Bogenschützenabteilung des TV Jahn Rheine. Ebenfalls mit Unterstützung eines Sehenden und einer speziellen Halterung legt er zweimal in der Woche mit Pfeil und Bogen auf eine Zielscheibe an. „Geht alles“, schmunzelt Hülsey und weiß, dass sein Gegenüber gerade ganz schön erstaunt aus der Wäsche guckt.

Im Alltag kann der 56-Jährige auf allerlei Hilfsmitteln zurückgreifen. Immer mehr Erleichterung gibt es durch moderne technische Unterstützung wie Voice-over-Handys. Für die Ausleihe von Hörbüchern kann er auf den großen Bestand einer Bücherei zurückgreifen. Sogar der Krimi im Fernsehen lässt sich, sofern es eine Filmbeschreibung gibt, verfolgen.

Dirk Hülsey ist froh, dass er es trotz des schmerzhaften Verlustes seines Sehvermögens im Laufe der Zeit geschafft hat, wieder Lebensfreude zu haben. Das hat ihn bestärkt, auch anderen zu helfen, die ein ähnliches Schicksal mit ihm teilen. In Deutschland leben immerhin rund 155 000 blinde und eine halbe Million sehbehinderte Menschen.

Im Blinden- und Sehbehindertenverband, dessen NRW-Landesvorstand Hülsey schon einige Jahre angehört, macht er sich für Betroffene und ihre Angehörigen stark. Dort hat er sich auch zu einem „Blickpunkt Auge“- Berater ausbilden lassen. Ratsuchende bekommen von ihm Tipps und wichtige Hinweise, um ihre Behinderung zu managen. Hülsey kann dabei natürlich von seinen Erfahrungen profitieren, wie es ihm gelungen ist, seine eigene Krise zu überwinden. Und damit zurück zum Anfang dieser Geschichte und Hülseys Motivation: „Ich möchte nicht, dass andere in das Loch fallen, in das ich gefallen bin.“