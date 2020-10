Auch für die Steinfurter Band „Painted Sky“ ist während der Corona-Pandemie vieles weggebrochen, was geplant oder gewohnt war. Fast alle Konzerte mussten abgesagt werden. Erste Wiederbelebungsversuche haben Anke Bresler , Norbert Faßbender und Frank Piochowiak mit Straßenmusik unternommen. Nun haben sie sich entschlossen, wieder ein Konzert zu geben.

Die Stadtbücherei stellt dafür am 11. November (Mittwoch) ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. „Wir sind sehr dankbar, dass wir die Unterstützung des Büchereiteams und der Steinfurt Touristik erhalten. Das macht vieles einfacher“ sagt Frank Piochowiak, der mit Anke Bresler und Norbert Faßbender seit 2014 Folk- und Popsongs sowie Eigenkompositionen zum Besten gibt.

„Natürlich ist einiges etwas umständlicher“, räumt Piochowiak ein. Dazu gehört, dass sich die Zuhörer bei Steinfurt Marketing und Touristik (SMarT) unter Telefon 0 25 51/13 83 oder per E-Mail an info@steinfurt.de anmelden müssen. Aufgrund des Schutzkonzepts muss ist das Platzangebot begrenzt. In der Bücherei gilt außerdem Maskenpflicht, der Schutz kann auf dem Sitzplatz abgenommen werden. „Ich weiß, dass sich durch eine Registrierung vielleicht einige Interessierte abschrecken lassen, dies ist jedoch den aktuellen Bedingungen geschuldet“, fügt Piochowiak an. „Der Eintritt ist frei. Das soll auch ein Zeichen sein, dass es uns wichtig ist, wieder zu spielen - für uns und für die Fans“, ergänzt Norbert Faßbender.

Das Repertoire der Band reicht von Traditionals über bekannte Stücke beispielsweise von Georges Moustaki, Hannes Wader, Reinhard Mey, Ray Charles bis hin zu Werken von „Tears for Fears“, Patti Smith oder Sting. Besonders wohl fühlt sich „Painted Sky“, wenn Balladen gespielt werden. Ihre Stärken, so beschreibt die Gruppe sich selbst, liege in ihrer unaufgeregt musikalischen Ausdrucksstärke. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.