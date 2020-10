Unbekannte haben zwischen Donnerstag und Freitag in Borghorst insgesamt sechs Autos, überwiegend Fahrzeuge der Oberklasse, aufgebrochen. In fast allen Fällen hatten es die Täter auf die Navigationsgeräte abgesehen: In der Lise-Meitner-Straße wurde das hintere Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite eines schwarzen Mercedes-Benz eingeschlagen und das Navi geklaut. Auf ähnliche Weise sind die Täter am Heisenweg vorgegangen und haben aus einem, vor einem Einfamilienhaus abgestellten Mercedes und aus einem BMW 520d die Navis mitgehen lassen. Am Paracelsusweg wurde an einem, in einer Hauseinfahrt geparkten 3er-BMW die hintere Seitenscheibe zertrümmert, um ins Innere zu gelangen. Der nächste Tatort lag an der Nieden­kampstraße. Dort wurde aus einem schwarzen Daimler GLC nicht nur das Navi, sondern auch das Lenkrad ausgebaut. Aus einem in der Holtener Straße vor einer Hauseinfahrt abgestellten BMW ist das Armaturenbrett aus der Halterung gerissen und das Navi mitgenommen worden. Der Sachschaden ist enorm. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 25 51/ 15 41 15 entgegen.