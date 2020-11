Steinfurt -

Die Corona-Pandemie stellt den Alltag der Menschen auf den Kopf. Die Infektionszahlen steigen an, ein weitere Lockdown legt das öffentliche Leben zumindest in Teilen zum zweiten Mal seit dem Frühjahr lahm. Das hat in seiner Gesamtheit auch starke Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Welche das genau sind und wie man sie abmildern kann, darüber sprach Redaktionsmitglied Ralph Schippers mit Tobias Bendfeld, Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Diakonie in Steinfurt.