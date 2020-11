Klaus Meiers legt Ratsmandat nieder

Steinfurt -

Es ist ein Abgang der heimlich, still und leisen Art. Bei der konstituierenden Ratssitzung in der vergangenen Woche war Klaus Meiers einfach nicht mehr dabei. Nach 20 Jahren räumt der Sozialdemokrat seinen Platz in der Fraktion, obwohl er bei der Kommunalwahl im September in das Stadtparlament eingezogen war. „Ich hätte gerne als stellvertretender Bürgermeister weitergemacht“, erläuterte der 64-jährige Borghorster den Grund für seinen plötzlichen und unerwarteten Rückzug aus der Politik.