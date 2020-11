Das Bahnhofsquartier in Borghorst nimmt weiter Gestalt an. Noch in dieser Woche startet nach Auskunft des Fachdienstes Tiefbau im Rathaus der Ausbau des Pottkamps, die Straße Am Bahnhof soll auf dem Fuße folgen. Wie Andreas Heinisch als zuständiger Ingenieur im Rathaus auf Anfrage erläuterte, soll die Maßnahme spätestens im Frühsommer 2021 beendet sein.

Der Pottkamp wird eine verkehrsberuhigte Straße, auf der nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist. Durch sechs Bäume und Parkfelder wird die Fahrbahn an mehreren Stellen verschwenkt, damit die Verkehrsteilnehmer nicht so schnell fahren können. Extra Bürgersteige wird es nicht geben. Die beauftragte Firma Dallmann aus Bramsche wird rund 840 Quadratmeter Bitumen und 750 Quadratmeter Betonsteinpflaster verbauen.

Andreas Heinisch geht davon aus, dass die Arbeiten Am Bahnhof im neuen Jahr beginnen werden. Die Straße wird vom P&R-Platz bis zur Altemarktstraße, Ecke Netto-Markt als Tempo-30-Zone ausgebaut. „Fahrbahnverschwenkungen gibt es keine“, so Andreas Heinisch. Dort werden 1400 Quadratmeter Bitumen auf der Fahrbahn und 1200 Betonsteinpflaster auf dem Gehweg verbaut. Geplant sind 39 Bäume und 25 Pkw-Stellplätze. An der Kreuzung Altemarktstraße/Amselweg/Am Bahnhof wird ein kleiner Kreisverkehr entstehen.

Der Ausbau beider Straße wird rund 780 000 Euro kosten. Nach den Worten von Andreas Heinisch werden die Anlieger nicht zu Straßenausbaubeiträgen herangezogen. Die Maßnahme wird zu 100 Prozent von der Stadt übernommen, so der Tiefbau-Experte.