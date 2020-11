Geld macht bekanntlich allein nicht glücklich, aber über ein gewisses Budget verfügen zu können, beruhigt – sagt der Volksmund. Die Steinfurter können in diesem, für das Dasein nicht ganz unwesentlichen Punkt insofern ein Stück weit beruhigt sein, als das ihnen die Statistik bescheinigt, in den Zehner-Jahren, genauer im Zeitraum 2014 bis 2018, stets ein wenig mehr Einkommen gehabt zu haben. Über die Verteilung des relativen Reichtums sagt das Zahlenwerk, am Mittwoch vorgelegt vom Landesamt IT.NRW, allerdings nichts aus. Die Düsseldorfer Statistiker haben den Durchschnitt über alle Kreisstädter gebildet – vom Säugling bis zum Greis.

Konkret betrug das so genannte verfügbare Einkommen – also der Betrag, der nach Abzug von Steuern für Konsum- und Sparzwecke verbleibt – 2014 in der Kreisstadt je Einwohner 19140 Euro. Dieser Betrag stieg bis 2018 kontinuierlich auf 21163 Euro an. Allein von 2017 auf 2018 standen 582 Euro mehr zur Verfügung. Ein respektabler Zuwachs, der jedoch von den Spitzenreitern im Kreis klar getoppt wird. So stieg das verfügbare Einkommen jedes Emsdetteners im gleichen Zeitraum von 21262 auf 24227 Euro. Kreis-Spitzenreiter Altenberge trumpft mit einem Wert von gar 25892 Euro in 2018 auf. Unter den 396 NRW-Kommunen kommen die Bewohner des Hügeldorfs damit auf Rang 51. Zum Vergleich: Steinfurt rangierte 2018 auf Rang 321, Emsdetten immerhin auf Platz 101.

Die Einkommensstatistik wird jährlich fortgeschrieben, die neueste Entwicklung hinsichtlich der Corona-Pandemie bleibt abzuwarten.