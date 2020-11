Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Ob es jetzt sechs oder sieben Jahre sind, die Nachbarn können es gar nicht mehr genau sagen. Die beiden Bänke und der Tisch stehen gefühlt schon immer auf dem Wendehammer-Parkplatz. Die 16 Kinder aus den Häusern rund um die verkehrsberuhigte Sackgasse am Burgsteinfurter Laudamm treffen sich an der Sitzecke nach der Schule zum Rollschuhlaufen, Malen, Basteln und Hausaufgabenmachen. Die Eltern kommen am Abend gerne dort zusammen, um zu quatschen, ein Bierchen zu trinken oder auch nur, um den Kindern beim Spielen zuzugucken. Vor zwei Wochen haben die Familien die Bänke und den Tisch abgebaut. Natürlich nicht freiwillig.