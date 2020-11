Der Lärm der Kettensäge schreckte die Anwohner der fürstlichen Wiese hinter dem Graf-ArnoldDenkmal am Freitagmorgen auf: Mit „Wut im Bauch“, „hilflos“ und „mit großer Traurigkeit“ hätten sie mitansehen müssen, wie mehrere Obst- und Zierbäume gefällt werden. So berichten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Bütkamp, die rückwärtig auf die Wiese schauen, gegenüber dieser Zeitung. Als besonders verlustreich empfinden sie die Fällung des Bergmammutbaumes. Der über 100 Jahre alte Baum war ihrer Meinung nicht nur kerngesund, sondern auch prägend für das Umfeld und hätte allein deshalb schon erhalten werden müssen.

Henning Buss, Forstbetriebsleiter der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer, verweist speziell im Fall des Mammutbaumes auf die Verkehrssicherungspflicht, die der Fällaktion zugrunde gelegen hätte. Der Baum stehe in unmittelbarer Nähe zu Parkplätzen und auch in Fallnähe zur Bebauung entlang des Bütkamps. Buss: „Wir werden mit immer mehr Klagen konfrontiert. Wenn Bäume Gefährdungspotenzial haben, müssen wir darauf reagieren.“ Man habe sich zuvor vergewissert, dass der Baum nicht geschützt ist.

Die Fällung der weiteren Obst- und Zierbäume sei ebenfalls auf eine Randlage zurückzuführen, zum Teil seien sie aber auch krank gewesen.

Die Domänenkammer beabsichtigt, das von Bäumen nun weitgehend befreite Areal gartenbaulich zu nutzen. Mittel- bis langfristig soll dort auch eine altstadtverträgliche Bebauung realisiert werden. Zuvor müsse indes erst noch entsprechendes Planungsrecht geschaffen werden, so Buss.

Dass die Fällung – vor nicht allzu langer Zeit hatte der Forstbetrieb in dem sensiblen Altstadtbereich schon einmal die Säge angesetzt – rein rechtlich gesehen nicht zu beanstanden ist, bestätigte der Fachdienstleiter Stadtplanung, Stefan Albers , auf Nachfrage. Es gebe in dem besagten Areal keinen Bebauungsplan, der den Schutz von Bäumen hätte festschreiben können. Die Wiese sei im Privateigentum und keine öffentliche Grünfläche. Die Bäume, insbesondere der Mammutbaum, seien nicht geschützt gewesen. Selbst am Zeitpunkt der Fällung gebe es nichts zu bemängeln. „Es ist sich zumindest an alle kommunalen Vorgaben gehalten worden“, so Albers, der sich mit einer weiteren persönlichen Meinung zurückhielt.

Emotionaler war die Reaktion von Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer. Die Rathauschefin saß am Vormittag in diversen Sitzungen, bekam zahlreiche Nachrichten zu dem Vorfall auf ihr Smartphone. Sie bezeichnete die Fällung, insbesondere des stadtbildprägenden Mammutbaums, als großen Verlust und kritisierte, dass die Stadt im Vorfeld nicht über die Aktion informiert worden sei.

Noch einen Schritt weiter ging Gisbert Lütke. Der Geschäftsführer des Naturschutzbundes Kreis Steinfurt sprach von einem weiteren Beispiel mangelnder Sensibilität des Fürstenhauses im Umgang mit der Natur im allgemeinen und Baumbeständen im besonderen. Mit derartigen Aktionen werde man der Verantwortung für sein Eigentum nicht gerecht.