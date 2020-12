Burgsteinfurt -

Von Axel Roll

Für die einen ist es „Irrsinn“ oder „Chaos“, für die anderen ein Hoffnung machendes und in die Zukunft gerichtetes Konzept. Dazwischen sind die, die das, was da im Planungsausschuss vorgestellt wurde „unausgegoren“ nennen – logisch, dass bei so einem breiten Meinungsspektrum am Ende die Vertagung stand. Die Zeit bis zur nächsten Beratung soll genutzt werden, das ist der Vorschlag der SPD, die Anwohner „ins Boot zu holen“, wie Fraktionssprecher Frank Müller am Dienstagabend seinen Vertagungsantrag begründete.