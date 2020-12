Burgsteinfurt -

Von Ralph Schippers

Eine Maus als Instagram-Star? Dazu noch eine, die sich immer wieder neu in witzigen Bildern in einem Adventskalender präsentiert? Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch! Und es ist eine Burgsteinfurter Maus. Seinen mittlerweile beachtlichen Bekanntheitsgrad hat der Nager Alexa Körner zu verdanken. Die Hobbyfotografin hat die Maus mit ausgefallenen Motiven in ihrem Garten abgelichtet. Mit erstaunlichen Ergebnissen.