Tannenbäume und Herzchen für Brummi-Fahrer

Sie wird am ersten Weihnachtstag mit ihrem Vater die Rastplätze für Lastwagen entlang der Autobahnen in der Region abfahren, um den Brummifahrern frohe Weihnachten zu wünschen. Beide machen das schon seit vielen Jahren, ist Rainer Bernickel doch Gründungsmitglied des Vereins DocSTop, der sich um eine schnelle medizinische Notfallversorgung für Berufskraftfahrer bemüht.

In den kleinen Taschen, die Vater und Tochter packen, sollen neben nützlichen Dingen wie Desinfektionsmittel, Schutzmasken und -handschuhen auch kleine Geschenke, die an Weihnachten erinnern, enthalten sein. Darum der Aufruf über diese Zeitung und Facebook.

Für die Lastwagenfahrer, die eine wichtige Rolle in der Versorgung der Bevölkerung innehaben, haben auch Kinder gebastelt. Petra Kreyenschulte und Rainer Bernickel werden kleine Herzchen übergeben können, die ein Kind aus Steinfurt selbst gemacht hat. Wer sich noch an der Spendenaktion beteiligen möchte, kann sich bei Petra Kreyenschulte per E-Mail (kreyenschulte@aol.com) melden.

Bundesweit sind für den Verein DocStop an Weihnachten zwölf Teams unterwegs. Sie können bislang über 600 Überraschungstüten an die Trucker, die getrennt von ihren Familien feiern müssen, übergeben.