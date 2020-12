Steinfurt/Horstmar/Laer -

Von Axel Roll

Technisch oder physikalisch gesehen hat sich nichts geändert. Beispiel: Der Strom, der von den Wilmsberger Windmüllern produziert wird, bleibt auch in Borghorst. Er schafft es wahrscheinlich nicht mal bis in die Innenstadt. „Der wird schon in unserem Gewerbegebiet verbraucht“, sagt Andreas Tiemann als Sprecher der Wilmsberger Windenergie-Produzenten. Was aber neu ist: Erst seit kurzem dürfen die Energielieferanten – inklusive der Stadtwerke – darüber reden, wo der hier genutzte Strom tatsächlich herkommt. Und das wollen Stadtwerke wie Produzenten jetzt in einer großen Image-Kampagne den Bürgern nicht nur in Steinfurt, sondern auch in Laer und Horstmar, klar machen.