Weihnachtsgrüße aus El Salvador

Post aus El Salvador hat jetzt der Förderkreis Partnergemeinde St. Nikomedes erhalten. Darin sprechen Padre Emilio und weitere Mitglieder der Gemeinde San Antonio Abad Grüße zum Weihnachtsfest aus und blicken auf das zu Ende gehende Jahr zurück.

Es war geprägt von zwei Ereignissen: Zum einen war das Leben seit April auch in El Salvador durch die Coronaschutzmaßnahmen bestimmt. Dazu setzte die Regierung rigide Ausgangssperren in Kraft, die insbesondere für Menschen ohne festes Arbeitsverhältnis zu großer wirtschaftlicher Not führten. Zum anderen wurde das Land Ende Mai und Anfang Juni von schweren Unwettern getroffen. So schreibt Padre Emilio: „Die Stürme Amanda und Cristobál trafen die armen Teile unserer Gemeinde stark. Viele Häuser wurden beschädigt, Ernten wurden vernichtet und Straßen waren nach den Stürmen in sehr schlechtem Zustand. In diesen Tagen haben wir viele menschliche Tragödien erlebt. Mindestens drei Familien wurden unter fünf Meter hoher Erde verschüttet. Andere wurden von den Flüssen mitgerissen. Insgesamt haben diese Tage mit starken Regenfällen 36 Menschenleben gekostet.“

Gerade rechtzeitig kam in dieser Situation ein Zeichen der Solidarität aus Steinfurt: Auf den Spendenaufruf des Freundeskreises San Antonio Abad reagierten die Steinfurter mit großer Anteilnahme und so konnten kurzfristig 2600 Euro nach El Salvador überwiesen werden.

Vor Ort wurde das Geld in drei Projekte investiert: Zunächst konnten 110 Familien, die von den Unwettern am stärksten betroffen waren, mit Lebensmittelpaketen versorgt werden. Menschen, deren Geschäfte durch den Sturm und die Pandemie eingegangen waren, erhielten Anschubfinanzierungen, um den Betrieb wiederaufzunehmen, darunter eine Bäckerei, ein Kleiderladen und einige Lebensmittelläden. Schließlich konnte im Gemeindezentrum ein coronakonformer Markt für Kleinbauern und andere Kleinstproduzenten organisiert werden, sodass sie wieder die Möglichkeit erhielten, ihre Produkte zu verkaufen – der Verkauf auf Plätzen und an Straßen war schließlich untersagt.

Aufmerksam werden in San Antonio Abad auch die Nachrichten aus Europa verfolgt: „Wir beten besonders für euch und eure Gesundheit“, schreibt Padre Emilio, „weil wir in den Nachrichten hören, dass es in Europa eine neue und schlimmere Corona-Welle gibt. Wir hoffen, dass diese Krankheit bald überwunden ist. Uns in El Salvador geht es Tag für Tag besser und unsere Leute lernen immer mehr, sich um ihre Gesundheit und gute familiäre und soziale Beziehungen zu kümmern. Alle Menschen tragen mittlerweile Maske und achten auf Abstand und kümmern sich besonders um Kinder und alte Menschen. Es gibt schon viele Weihnachts- und Jahresabschlussfeiern. Die festliche Stimmung lässt uns die Corona-Pandemie vergessen. Das kann sehr gefährlich für die Gesundheit sein.“

Auch einer zweiten Infektionswelle würden sich die Menschen in El Salvador wohl wieder so diszipliniert stellen wie der ersten – in dem Wissen, dass für viele die medizinische Versorgung nicht erschwinglich ist, ganz zu schweigen von den nicht ausreichend vorhandenen Kapazitäten.

„Die Kraft, mit der die Gemeinde dort sich diesen Extremsituationen entgegenstellt, die erfüllt uns mit Bewunderung und Demut – das ist ja auch eine Art Weihnachtsbotschaft, die uns da aus El Salvador erreicht“, sind sich Annika Koke und Richard Klumpp vom Freundeskreis in Steinfurt einig.

Wer die Menschen in San Antonio Abad unterstützen möchte, kann dies mit einer Geldspende mit dem Stichwort „San Antonio Abad“ oder „Clinica“ an die Zentralrendantur Steinfurt tun (IBAN: DE22 4006 0265 0003 8990 01, BIC: GENODEM1DKM).