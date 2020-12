Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr Vieles ausgebremst, nicht aber die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Burgsteinfurt. Die Mitglieder verteilten in ihren Geschäften rund 10 000 Lose, am Samstag stand die Ziehung der Gewinner auf dem Programm. Dabei stand die gelbe Lostrommel nicht an ihrem angestammten Platz, sondern vor der SMarT-Geschäftsstelle am historischen Rathaus.

Mountainbike

„Diesmal darf leider kein Publikum mit dabei sein, aber Notarin Eva Daldrop hat ein Auge darauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht“, sagte Werbegemeinschafts-Vorstandsmitglied Katharina Lindhof. Sie ließ im Beisein von Katja Haßelmann, Marina Wacker und Marion Kessens, Smart-Geschäftsführerin und Daldrop die Trommel rotieren. Die insgesamt 110 attraktiven Preise können im SMarT-Schaufenster begutachtet werden.

10000 Lose

Alle drei Hauptpreise gehen in die Burgmannsstadt Horstmar. Gewinn Nummer drei, ein handgefertigter Design-Kettenanhänger, bekommt Christina Uphaus, über einen Flachbildfernseher als zweiten Preis darf sich Ursula Uphaus freuen. Mit dem absoluten Hauptgewinn, einem Mountain-Bike, kann Gabriele Feldkamp künftig durch die Landschaft cruisen.

Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ab dem 4. Januar besteht Gelegenheit, die Preise abzuholen. „Wir geben sie kontaktlos aus“, kündigt Marion Kessens an.