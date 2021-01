Bislang nur Reservierungswünsche für erste Urnenstele

Neue Bestattungsform in Steinfurt

Borghorst -

Lange hatte der Seniorenbeirat dafür gekämpft, im Dezember hat die Stadt auf dem Friedhof Königsallee in Borghorst die erste Urnenstele aufgestellt. 2,50 Meter hoch, aus sandfarbenem Stein mit schwarz polierten Tafeln für die Namen der Verstorbenen. An jeder Seite hat die Stele vier Kammern, in denen jeweils zwei Urnen Platz finden können.