Dicke oder reine Luft?

Marion Kessens und SMarT-Vorsitzender Michael Hardebusch versprechen sich von der Aufwertung zum Luftkurort nicht nur wachsende Touristenzahlen. Kessens: „Wenn wir tatsächlich Luftkurort werden, erhalten wir jährlich einen Zuschuss von 80 000 Euro für den Ausbau der Infrastruktur und für kulturelle Veranstaltungen.“ Die 80 000 Euro gibt es allerdings nur, wenn Borghorst und Burgsteinfurt die Anerkennung erhalten. Schafft nur ein Stadtteil die Hürde, flössen immerhin noch 40 000 Euro vom Land. Nach Kessens ersten Einschätzung stehen die Chancen für Burgsteinfurt ganz gut. Für Borghorst hingegen könnte es schwierig werden. Die SMarT-Führungscrew ist sich aber einig: Auch für jährlich 40 000 Eurowürde sich der Aufwand lohnen.

Dass Burgsteinfurt in Sachen Erholung besser dasteht als Borghorst, ist nichts Neues. Das Prädikat Erholungsort, das sich die Stadt seit elf Jahren anheften darf, gilt streng genommen auch nur für die Burgsteinfurter Innenstadt, das Bagno und den Buchenberg. Das Anerkennungsverfahren dauerte damals übrigens ziemlich genau zehn Jahre. . .

Neben der Luftqualität gibt es einen dicken Anforderungskatalog, den die Stadt als Luftkurort erfüllen muss. Grundlage ist das Kurortegesetz des Landes. Zuständig für die Vergabe ist die Bezirksregierung in Münster. Wie gesagt, die Messstationen werden in den nächsten Wochen aufgestellt. Eine wird ihre Arbeit übrigens über den Köpfen der SMarT-Mitarbeiterinnen im Turm des Alten Rathauses verrichten. „Die Messungen laufen über sechs Monate“, so Michael Hardebusch. Und sie müssen so gelegt werden, dass wenigstens vier Wochen im Winter und vier im Sommer gemessen wird. Die Aktion ist relativ aufwendig und deswegen auch nicht ganz billig. 20 000 Euro muss die Stadt dafür bezahlen.

Allein die „gemeinsamen Voraussetzungen für Kurorte“, die in Paragraf 3 des entsprechenden Landesgesetzes zusammengefasst sind, umfassen 18 Punkte. So ist es unter anderem zwingend, dass das Kurgebiet im Flächennutzungsplan festgeschrieben ist, es vor „schädlichen Einwirkungen“ geschützt und die Bauleitplanung auf den Erhalt des Ortskerns ausgerichtet ist. Das Bioklima muss wissenschaftlich anerkannt und therapeutisch anwendbar sein. Stichwort Therapie: Natürlich müssen Gesundheitseinrichtungen vor Ort sein, die zur Vorbeugung von Krankheiten und zu deren Heilung und Linderung geeignet sind. Begegnungsstätte, Auskunftsstelle und Sportanlagen sind genauso vorgeschrieben wie gesunde Ernährungsangebote.

Im Kreis Steinfurt wäre Steinfurt der erste Luftkurort. Tecklenburg ist Kneipp-Kurort, Erholungsort dürfen sich Lienen, Mettingen, Brochterbeck und Steinfurt nennen, wie die Bezirksregierung auf Anfrage mitteilte.