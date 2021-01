„Wo mein Glaube zu Hause ist“

Für die Burgsteinfurter ist er wahrlich kein Unbekannter: Theologe Manfred Kock , in Burgsteinfurt geboren und aufgewachsen, hatte in der Evangelischen Kirche Deutschlands von 1997 bis 2003 das höchste Amt als Ratsvorsitzender inne. Heute lebt der mittlerweile 84-Jährige in Köln, hat aber seiner Heimatstadt nie ganz den Rücken gekehrt. In seinem Elternhaus an der Seminarstraße gibt es nach wie vor einen Rückzugsort, den er sich mit seiner Frau Gisela eingerichtet hat. Vor wenigen Wochen hat das Ehepaar das Haus zwar der Evangelischen Kirchengemeinde Burgsteinfurt mit der Absicht überschrieben, dass die Mieteinnahmen aus den Wohnungen in den Erhalt der Großen Kirche fließen mögen. Ihre kleine Wohnung indes werden die Kocks weiter nutzen können.

Die evangelische Große Kirche ist dem Kirchenmann sprichwörtlich ans Herz gewachsen. „Sie ist der Ort, der meine persönliche Glaubensgeschichte geprägt hat.“ Dort fand nach dem Krieg der Notunterricht statt. „Ich war neun Jahre alt. Unsere Schule war durch Bomben beschädigt worden. Unterricht fand lange Zeit nicht statt, und wir Kinder spielten einen warmen Sommer lang in Trümmern, wir schwammen in vom Grundwasser gefüllten Bombentrichtern, bastelten mit herrenlos herumliegender Munition, rauchten die ersten Zigaretten, die wir von englischen Soldaten gegen Eier aus unserem Hühnerstall getauscht hatten.“

Nach der Konfirmation riss der Kontakt zur Kirche zunächst ab. „Der eine Pfarrer schimpfte immer von der Kanzel, der andere musste sich für seine Nähe zum Nationalsozialismus rechtfertigen, das war für uns Heranwachsende keine Motivation, die Nähe zur Kirche zu suchen.“ Vikar Heinrich Reiss, später Präses der Ev. Kirche von Westfalen, brachte die Wende. „Helfer brauchte er. Ich fühlte mich geschmeichelt, dass er uns, vor allem mir, das zutraute.“

So wurde die Große Kirche am Sonntagmorgen auch der Treffpunkt einer ganzen Gruppe junger Leute. Generationen von heute älteren Burgsteinfurtern erinnern sich noch gern an die Gruppennachmittage beim CVJM, an die Fahrten und Zeltlager mit Lagerfeuern. Manfred Kock, Gustav Adolf Priggen (†) und Jochen Konik waren in den 1950er Jahren die Gruppenleiter.

Für den kommenden Sonntag hatte Manfred Kock schon lange eine Predigt in „seiner“ Großen Kirche geplant. Anlass sollte die 457. Wiederkehr des Tages sein, der im Volksmund immer noch als „Burgsteinfurter Reformationsfest “ bezeichnet wird. Kock: „Die junge Gräfin Magdalena, aus dem Hause Braunschweig–Lüneburg stammend, ließ damals die Große Kirche besetzen und die zwölf Brüder des Johanniterordens vertreiben.“

Der frühere Kult um diesen Tag, verächtlich auch „Räuberfest“ genannt, ist dem Theologen noch in Erinnerung. „Da wurde das Burgsteinfurter Reformationsfest mit einem Zug vom Martin-Luther-Haus zur Kirche begangen – mit Trompeten und Posaunen und mit Flöten und Trommeln. Ich gehörte zu den Jugendlichen, die das peinlich fanden.“ Inzwischen spielen die konfessionellen Streitigkeiten auch in Burgsteinfurt nach Kocks Meinung keine große Rolle mehr. Aber die historische Rückbesinnung an einem solchen Tag helfe den heute Lebenden, sich des Weges zu versichern, den die Gemeinde seinerzeit gegangen ist.

Kock liegt viel daran, dass die Gemeinde auch in Zukunft diese Kirche nutzt – für kulturelle Begegnungen und eben auch für Gottesdienste. Coronabedingt musste der Präsenzgottesdienst abgesagt werde. Am Mittwoch dieser Woche trafen sich Pfarrer Guido Meyer-Wirsching und das Ehepaar Kock in der Großen Kirche, um die vorbereitete Predigt digital aufzunehmen. Am heutigen Samstag wird die Kirchengemeinde Gelegenheit haben, diesem virtuellen Gottesdienst beiwohnen zu können.

Der Gottesdienst mit der Predigt von Manfred Kock ist ab dem heutigen Samstag online aufrufbar.