MTB-Boom birgt Konfliktpotenzial

In den Kommunen des Teutoburger Waldes wird das Problem immer akuter: Bedingt durch den Siegeszug des E-Bikes, verstärkt noch durch die Corona-Pandemie, und die zunehmende Verbreitung von Strecken-Apps, die das Klientel passgenau bedient, sind nicht nur an Wochenenden immer mehr Mountainbiker an den Hängen des einzigen Höhenzugs in der näheren Umgebung anzutreffen. Das führt zu Konflikten mit Wanderern, die auf denselben Wegen unterwegs sind. Drohungen und Beleidigungen sind mittlerweile an der Tagesordnung, wenn Erholung suchende Spaziergänger auf enthusiastische Radler treffen, die mit ganz anderer Geschwindigkeit und hohem sportlichen Anspruch ihrem Hobby frönen.

Im Vergleich zum Teuto stellt sich die Situation im heimischen Bagno-Buchenberg-Gebiet indes (noch) recht entspannt dar, wie eine Nachfrage beim Leiter des Forstbetriebs der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer ergibt. Es existiere im Steinfurter Wald aufgrund naturschutzrechtlicher Bestimmungen ein weitgehendes Betretungsverbot, sagt Henning Buss . Nur auf den ausgewiesenen Wegen dürften sich Spaziergänger und eben auch Radfahrer aufhalten. „Der Kreis als untere Naturschutzbehörde hält da den Daumen drauf“, berichtet Buss. Die gekennzeichneten Wege seien in der Regel breit genug, um nicht allzu viel Konfliktpotenzial zwischen den unterschiedlichen Nutzergruppen zu erzeugen. Hinzu komme, dass das Aufkommen an Radfahrern und speziell Mountainbikern beispielsweise im Vergleich zu den Forsten in Bad Bentheim vergleichsweise gering sei. Das liege auch daran, dass die Topographie in der Grafschaft interessanter für Geländeradfahrer sei. Dort käme die Domänenkammer den Wünschen der zahlreicher werdenden MTBler sogar entgegen. „Im Bereich Bentheim und Schüttorf planen wir die Einrichtung eines öffentlichen Trails“, informiert der Forstbetriebsleiter. In Steinfurt habe man dies für das Bagno auch schon mal angeboten. Dies sei indes an den Naturschutzbestimmungen gescheitert.

Ein großes Problem sieht Buss in der Klärung der Frage nach der Haftung bei einem Unfall im Wald. Wenn Waldbesitzer durch die Rechtsprechung verstärkt in die eine Verkehrssicherungspflicht genommen werden, empfinde er das als eine Katastrophe. Unabhängig davon appelliert Buss an alle, die den Wald für Freizeitaktivitäten nutzen, sich vernünftig zu verhalten und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.