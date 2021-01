In der Diskussion um eine Änderung des Bebauungsplans „Lütke Hasfeld“ hat es eine überraschende Wendung gegeben. Nach heftigem Protest der Nachbarschaft, die Grünfläche aufzugeben, um dort die Genehmigung für den Neubau eines Wohnhaus inklusive einer psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxis zu erteilen (wir berichteten), haben sich die Interessenten für das Grundstück offenbar von ihren Plänen verabschiedet. Planungsamtsleiter Stefan Albers berichtete am Montagabend während des Video-Meetings des Ausschusses für Umwelt, Energie und Klimaschutz davon, dass die Interessenten den Eindruck gewonnen hätten, in Steinfurt nicht willkommen zu sein und man eine Arztpraxis mit ihrer Fachrichtung an dieser Stelle verhindern wolle. Höchstwahrschein, so Albers, würden sie Abstand von dem Projekt nehmen. Sie hätten erklärt, dass sie sich nun eine andere Stadt oder Gemeinde suchen wollen, wo sie ihre Vorstellungen realisieren können.

„Das tut uns weh“, bedauerte Technischer Beigeordneter Hans Schröder die Abkehr von Steinfurt. „Wir müssen aufpassen, was wir machen.“ Die Widerstand sei allerdings so groß gewesen, „dass sich das nicht beruhigen wird“, sah Schröder wenig Chancen, die potenziellen Bauherren noch einmal umzustimmen.

Arnold Schumacher (Grüne) bewertete die Reaktion als „sehr theatralisch“ und vorgeschoben. Sachgründe seien nicht beachtet worden. Der ökologische Wert dieser „grünen Ader, die sich aus dem Bagno in dieses Gebiet zieht“, sei genauso wenig ausreichend wie die Bedeutung gewürdigt worden, die die Fläche beispielsweise für Kinder hat, dort Naturerfahrungen zu sammeln. Auch der Wert, den der Ort als Unterschlupf für Tiere und Insekten sei nicht angemessen berücksichtigt worden. Alfred Voges (SPD) erinnerte daran, dass der Standort bereits 2007 im Rahmen eines anderen Bauantrags als „landschaftlich prägendes Element des Wohngebiets“ eingestuft worden war. Er fragte: „Was hat sich denn daran eigentlich bis heute verändert?“ Seiner Einschätzung nach sei die Fläche heute genauso wichtig wie vor 14 Jahren.

Harald Wennemers, sachkundiger Bürger und Vertreter der Naturschutzverbände, appellierte an die Politiker, das Areal unbedingt auch als Teil eines Biotopverbunds und Naherholungsgebietes zu betrachten. Sein Vorschlag fand breite Zustimmung, die Fläche aufzuwerten und mit den Anwohnern, etwa in Form eines Patenschafts- und eines vorzeigbaren Pilotprojekts, zu renaturieren: „So stellt man sich das in einem Wohngebiet vor.“ Hans Schröder nahm schließlich noch den Vorschlag von André Schwietert (CDU) auf, eine Artenschutzprüfung außerhalb des B-Planverfahrens „für kleines Geld“ in Auftrag zu geben, um den Wert der Fläche noch besser einschätzen zu können.

Dr. Birke Barth, Sprecherin der Nachbarschaft im Einzugsgebiet Ringelnatzstraße, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung: „Es war nicht Intention der Unterschrifteninitiative, grundsätzlich an einer Niederlassung in Steinfurt interessierte Ärzte oder Familien zu verprellen. Uns geht es nur um den Erhalt des Biotops. Wir sind zuversichtlich, dass der Rat der Stadt Steinfurt eine Entscheidung in der Sache im Interesse der Anwohner treffen wird.“ Ein Beschluss, wie in dem Antrag auf B-Planänderung weiter verfahren wird, soll in der nächsten Ratssitzung getroffen werden.