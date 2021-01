Abriss im April, Baustart ungewiss

Parallel sind die Bauanträge für den eigentlichen Start in Vorbereitung. „Allerdings wird es wohl noch ein Zeitchen dauern, bis da tatsächlich was aus dem Boden wächst“, dämpft Stefan Albers als zuständiger Fachdienstleiter im Rathaus die Erwartungen auf einen baldigen Baubeginn. „Jetzt geht es erst einmal um Abriss und die Baustraße“, so der Abteilungsleiter für Stadtplanung und Baurecht. Außerdem gebe es an einigen Stellen im Boden noch Verunreinigungen, die beseitigt werden müssten, ehe der erste Spatenstich erfolgen könne. Auch die IGP hält sich auf Anfrage mit einem Termin für den eigentlichen Baubeginn noch zurück.

Trotzdem gibt es weitere Fortschritte zu vermelden. Das Konzept für das 25 000-Quadratmeter-Areal ist offensichtlich rund. Und wird von der IGP gefeiert als „Steinfurter Modell“, das bundesweit einmalig sei und eine „optimale Verzahnung von Akutversorgung und Rehabilitation gewährleistet“.

So soll im Weberquartier eine Rehaklinik mit Bewegungsbad realisiert werden, die vom benachbarten UKM-Marienhospital betrieben wird. Beide Einrichtungen wollen eng miteinander kooperieren. Nach Mitteilung der IGP wird vom örtlichen Caritasverband das geplante Pflegeheim angemietet. Auf dem Websaal-Gelände soll außerdem eine Großküche entstehen, die ebenfalls von der Caritas betrieben wird und die künftig unter anderem das Marienhospital versorgen soll. Weiterhin ist eine Pflegeschule in Planung „zur Ausbildung der dringend benötigten Nachwuchskräfte“, wie die IGP schreibt.

Mit den Betreibern sei der Entwickler handelseinig, die Verträge würden in den nächsten Tagen unterschrieben. Zum Thema Wohnen, das auf dem Gesundheitscampus ja ebenfalls möglich sein soll, äußert sich die IGP vage, dass Wohnungen für Pflegekräfte und -schüler sowie klassisch frei finanzierte Eigentumswohnungen denkbar seien.

An die Vergangenheit des Geländes als Standort einer der größten Textilfabriken der Stadt soll künftig nur noch das Pförtnerhaus erinnern, das nach den jetzigen Planungen erhalten bleiben soll. Es wird ab Frühjahr als Showroom und Baubüro genutzt, kündigt die IGP an. Vorstand Stefan Gräf: „Der Showroom soll zu einem offenen Ort werden, an dem die aktuellen Pläne eingesehen und der Baufortschritt dargestellt werden können.“

Die Pläne für das Quartier gehen auf die Entwürfe des Rotterdamer Büros Kempe Thill zurück, das sich bei dem von der CDU-Fraktion angestoßenen städtebaulichen Qualifizierungswettbewerb durchsetzen konnte. Das Neue soll sich dabei in das Alte integrieren, um so „ein lebendiges Stadtquartier zu entwickeln“, wie Nils Schülke von der IGP Projekt betont. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf die Verbindung Krankenhaus und Campus gelegt werden. Technischer Beigeordneter Hans Schröder arbeitet parallel mit der Politik an einer Achse vom Websaal-Gelände vorbei an der Nikomedes­kirche durch die gleichnamige Straße bis in die Fußgängerzone, um die Borghorster Innenstadt zu beleben. Bürgermeisterin Claudia Bögel-Hoyer lobt diese „Kombination einer zukunftsweisenden medizinischen Nutzung mit einem attraktiven Städtebau“.